Síndrome rara: família faz campanha de doação de sangue para cirurgia de bebê

Martina, de apenas 4 meses, nasceu com a síndrome craniofrontonasal e precisa de doação dos tipos sanguíneos O- ou B-, em Campo Grande. A síndrome rara afeta a formação do crânio.

“O pedido de sangue foi uma recomendação do neurocirurgião que acompanha nossa filha. Entramos em contato com o Hemocentro e nos foi solicitado iniciar a campanha o quanto antes, visto que o banco de sangue tem baixo estoque de sangue do fator RH negativo, como o B-, tipo de sangue da Martina”, relatou Deivid Cristian Leal Alves, pai da criança.

Para ajudar, os doadores precisam ter tipo sanguíneo O- ou B-. Os interessados devem procurar Hemosul, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, e dizer que está doando para Martina Cravo Leal Alves.

O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h (sem intervalo de almoço) e no primeiro e terceiro sábado do mês, das 7h às 17h. Em outros sábados, das 7h às 12h.

Com informações do g1

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também