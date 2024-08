Turnê Sorte: Thiaguinho volta a Campo Grande depois de um ano para festival

Alguém pediu um pagodinho aí?! O cantor Thiaguinho estará de volta em Campo Grande para se apresentar no festival Dut's 15 anos. O show acontece neste sábado (24), no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

Thiaguinho trará a turnê 'Sorte', uma mistura de R&B, afrobeat, pagode e outros estilos musicais, numa roupagem de roda de samba e pagode.

Além do cantor, no mesmo dia haverá show do DJ Pedro Sampaio.

Quem ainda não garantiu seu ingresso, ainda dá tempo!

Setores e áreas

Camarote Secret – Open Bar e Open Food (censura 18 anos);

Camarote After;

Bangalôs;

Área Vip;

Venda de ingressos, reservas e vendas bangalôs pelo link.

Ponto de venda de ingressos físicos: Barbearia A Banca - Unidade Santa Fé (Rua Antônio Maria Coelho, 4220).

