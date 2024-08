"UEMS na Comunidade" oferece atendimento gratuito em Campo Grande neste sábado

Os moradores do bairro Mario Covas e região vão ter acesso a atendimentos gratuitos promovidos pelo Governo do Estado, em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), neste sábado (31).

A parceria realizará mais uma edição do “UEMS na Comunidade”, no Residencial Ramez Tebet, na Rua Antônio Nelson de Souza, nº 348, esquina com rua dos Topógrafos, em Campo Grande.

No evento terão atendimentos, capacitações e lazer, gratuitamente, das 13h às 17h.

UEMS na Comunidade:

É um programa de extensão, onde a maior caravana de extensão universitária do Estado desenvolve ações e atividades de educação, saúde, direitos humanos, justiça, ciência, meio ambiente, tecnologia, cultura, arte, lazer e serviços à Comunidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também