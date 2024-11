Última superlua do ano acontece hoje (15); veja como observar

Nesta sexta-feira (15), mais uma superlua poderá ser observada no céu de todo o Brasil, se as condições climáticas forem favoráveis. Essa será a terceira e última superlua do ano.

O termo que não é muito utilizado por astrônomos, mas na prática significa que a Lua aparecerá maior e mais brilhante do que o normal, já que ela estará próxima ao seu perigeu, o ponto mais próximo da Terra durante sua órbita.

Como tirar foto da Lua com o celular

A melhor visualização será ao anoitecer. Segundo o ON (Observatório Nacional), o momento exato da lua cheia vai variar conforme o fuso horário local, mas no horário de MS o ápice do fenômeno vai ocorrer precisamente às 17h28.

Para observá-lo, não é necessário qualquer equipamento. Pelo contrário, a olho nu, a lua aparecerá maior e mais brilhante no céu.

Com g1

