Vai uma sobremesa? Confira receita de manjar de coco para a ceia de Natal

O tão esperado dia 24 de dezembro chegou, trazendo com ele a ceia de Natal. Mas antes, tem aquela correria para preparar tudo, e o JD1 separou uma sobremesa fácil de fazer para esta noite especial, o manjar de coco, que leva apenas 15 minutos para ser feito. Confira:

Ingredientes para 20 porções:

1 litro de leite 1 vidro pequeno de leite de coco 100 g de coco ralado seco sem açúcar 6 colheres (sopa) amido de milho 8 colheres (sopa) açúcar

Modo de preparo:

Coloque o leite, o açúcar, o leite de coco e o coco ralado em uma panela e misture bem; Leve ao fogo e junte o amido de milho dissolvido em um copo de leite; Mexa sempre até engrossar e aguarde mais um minuto; Despeje em uma forma untada com óleo ou simplesmente molhada; Deixe esfriar e leve à geladeira por 2 horas; Sirva com calda de ameixa ou calda de morango.

