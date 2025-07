Academia de Letras homenageia escritor pantaneiro Augusto César Proença nesta quinta

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realizará nesta quinta-feira (10), às 19h30, mais uma edição do projeto “Leituras e Conversas”, desta vez dedicada à obra do escritor e acadêmico Augusto César Proença.

O encontro será no auditório da instituição, com entrada gratuita, e marca uma homenagem ao autor corumbaense que foi um dos grandes nomes da literatura regional.

A condução da atividade fica a cargo das imortais Lenilde Ramos, Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco, que coordenam o “clube de leitura” promovido pela ASL.

A convidada especial desta edição será a professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Suzylene Araújo, que trará reflexões e análises sobre a produção literária de Proença.

Augusto César Proença ocupou a Cadeira nº 28 da ASL e construiu uma carreira marcada pela defesa da cultura pantaneira e pelo engajamento em movimentos literários e culturais.

Nascido em Corumbá, era formado em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Região dos Lagos (RJ) e também integrou a Academia Corumbaense de Letras e o Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro.

Ao longo da carreira, publicou obras como “Snackbar” (1979), “Raízes do Pantanal” (1989), “A Sesta” (1993), “Pantanal: gente, tradição e história” (1997) e “Memória Pantaneira” (2004), entre outros.

Também atuou como roteirista e diretor do curta-metragem “A Poeira”, inspirado em um de seus contos. Sua produção teve destaque em antologias nacionais, suplementos culturais e revistas acadêmicas.

Proença recebeu diversas premiações literárias, entre elas o Concurso de Contos Ulisses Serra, o Prêmio de Edição da Academia Valenciana de Letras e o Grande Concurso de Contos e Poesia do Brasil, promovido pela Editora Litteris.

