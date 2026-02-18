Apuração define campeã do Carnaval 2026 em Campo Grande

A Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) realiza nesta quarta-feira (18), às 17h, a apuração dos desfiles das escolas de samba do Carnaval 2026. O evento acontece no Teatro Arena do Horto, na Avenida Fábio Zahran, ao lado do Instituto Mirim, com entrada franca.

A leitura das notas vai definir a campeã deste ano entre as agremiações que desfilaram na Passarela do Samba. Participam da disputa as escolas Herdeiros, Igrejinha, Unidos da Vila Carvalho, Unidos do Cruzeiro, Os Catedráticos do Samba, Deixa Falar e Cinderela Tradição.

A apuração marca o encerramento oficial da programação do Carnaval 2026 em Campo Grande, que neste ano teve como tema “O sonho não pode acabar”. A expectativa é de presença de dirigentes, integrantes das escolas e torcedores que acompanharão voto a voto.

Para quem não puder comparecer, a Lienca informou que haverá transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal oficial da entidade.

