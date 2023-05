Artesanato regional representará MS em feira internacional

Mato Grosso do Sul será representado com artesanatos regionais na 9ª Feincartes (Feira Internacional de Artesanato e Decoração), que acontece entre os dias 20 e 28 de maio, em Florianópolis.

O intercâmbio cultural reunirá trabalhos de mais de 230 expositores, vindos de 17 estados brasileiros e de 17 países. A diretora da feira, Maria Mathias, destaca a feira como uma oportunidade do público conhecer diferentes povos se manifestam em seus artesanatos.

"Todos os profissionais passaram por uma curadoria e, muitos deles, irão mostrar seus trabalhos pela primeira vez no sul do Brasil, como é o caso da Paraíba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Piauí”, destaca Mathias.

Soma-se à lista de participação, expositores e produtos típicos da África do Sul, Argentina, Colômbia, Egito, índia, Indonésia, Marrocos, Peru, Quênia, Rússia, Senegal, Tailândia, Tunísia e Turquia, dentre outros.

São 4 associações de artesanato de MS que participarão, representando 150 artesãos e 2 artesãos individuais, com 5 mil peças para comercialização nos dias da feira.

Para a gerente de atividades artesanais da FCMS, Katienka Klain, “A Feincartes vai ser uma experiência do Estado de Mato Grosso do Sul em feiras no Sul do país. MS tem a tradição de participar em feiras no Sudeste e Nordeste, com a necessidade de abrir novos mercados. A FCMS adquiriu stand em feiras renomadas na região sul”.

