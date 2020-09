Autocine deste domingo tem atração para criançada e com “A raposa má”

O Autocine tem se tornado vitrine de diversas manifestações culturais, sendo alternativa de lazer em tempo de pandemia. Neste domingo (06), às 18h, será exibido a animação francesa “A raposa má”. O evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (Sectur e Sisep) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com o apoio do Sesc/MS. Para garantir o ingresso que é de graça, mas limitado, os interessados devem ir até a Praça dos Imigrantes das 8h às 11h30.

Quem tem ido às sessões do Autocine tem aprovado a iniciativa. Marcele Vicente Ferreira, 38 anos, analista de departamento pessoal, foi pela primeira vez em uma das edições, nunca tinha ido a um cinema drive in e destaca a opção de lazer nesse atual momento, “Adorei quando fui. Gosto de atividades culturais, cinema. Achei o evento muito legal, divertido. Uma ótima opção para sair nesses tempos de pandemia. Também é convidativo o cardápio, acessível”.

A Raposa má” conta três histórias diferentes, onde um grupo de agitados animais está em crise de identidade: a raposa pensa ser um frango, o coelho está certo de que é uma cegonha e o pato passa os dias sonhando em substituir o Papai Noel. O campo nunca esteve tão distante da paz e da tranquilidade que todos almejam quando vão tirar férias por lá. O filme aborda a amizade, solidariedade e os conflitos internos.

Autocine

Foi criado em 1972 e funcionou durante 17 anos no mesmo local, ao lado do estádio Morenão. Inicialmente pertenceu à Rede Pedutti, responsável por escolher os filmes exibidos e por contratar funcionários. O valor da entrada era revertido para a compra de livros da Biblioteca Central da UFMS. Ficou mais de 31 anos desativado e voltou as atividades em junho de 2020, com entrada franca devido a pandemia da Covid-19, como uma opção de entretenimento.

Serviço: No dia do evento é preciso chegar com 30 minutos de antecedência. A Praça dos Imigrantes está localizada na esquina da Rua Rui Barbosa com a Joaquim Murtinho. A UFMS está situada na avenida Costa e Silva, s/n – bairro Universitário. Mais informações pelo telefone 4042-1313, ramal 4307.

