Banda V12 fará Live com clássicos do Rock nacional e internacional

A banda campo-grandense de Pop/Rock V12 fará uma live no próximo dia 21, às 20h (horário de MS), no estúdio Vértice Estúdio, em Campo Grande. De acordo com John, vocalista do grupo, o objetivo da iniciativa é levar entretenimento para os amantes dos clássicos dos anos 80 e 90, durante esse período de isolamento social.

Ainda conforme o vocalista, durante a transmissão, que será feita no YouTube oficial da banda, terá conco integrantes, entre eles, o vocalista, baixista, baterista, guitarrista e um técnico de som, respeitando os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e autoridades locais.

No repertório estarão músicas de bandas clássicas internacionais e nacionais como: U2, Coldplay, INXS, Simply mind,The cure, dentre outras.

“Nosso objetivo único e exclusivamente será de levar música para todos aqueles que estão nesse período em isolamento social. Oportunizando a todos que matem a saudade de escutarem os clássicos dos anos 80/90 que a banda V12 toca”, explicou John.

Ainda conforme o vocalista, os integrantes estão a 60 dias sem se reunir ou se ver, falando apenas pelo grupo de whatsApp da banda. “Nossos últimos shows foram dia 13 e 14 de março na Morada dos Baís e um evento particular, respectivamente. Ou seja, mais de 60 dias sem fazer shows, tendo contato apenas pelo telefone”, disse.

Facebook: BandaV12

Instagram: @v12bandaoficial

YouTube: YouTube.com/bandav12

Telefone para contratar a banda é o (67) 99262-5414.

