Campo-grandenses lotam arquibancadas no primeiro dia do desfile das escolas de samba

Mesmo com um calor daqueles durante a segunda-feira, dia 16, o público campo-grandense saiu de casa para acompanhar o primeiro dia de desfile das escolas de samba, na Praça do Papa.

A arquibancada estava lotada de ponta a ponta antes mesmo do desfile começar, que estava previsto para às 19h. Herdeiros do Samba, Igrejinha, Vila Carvalho e Unidos do Cruzeiro são as escolas que vão para a passarela nesse primeiro dia.

Alan Catharinelli, presidente da Lienca, declarou ao JD1 Notícias que vive uma expectativa muito grande e fez um convite para a população acompanhar tanto hoje, quanto o segundo dia, nesta terça-feira, dia 17, que contam com mais quatro escolas.

E aproveitando a presença do público, a Secretaria da Mulher distribuiu folders e iniciou a campanha para combater o assédio contra as mulheres durante o período de Carnaval.

A campanha, com o tema "Não é não", visa envolver homens na luta e lembrar que o assédio não se restringe ao Carnaval, mas é combatido durante todo o ano, com ênfase nesse período devido ao aumento do consumo de álcool e da animação.

"A preocupação, todos os anos nós fazemos uma campanha. Mas esse ano a gente se dedicou bastante, tanto que conversamos com o presidente de Lienca, e na abertura nós vamos entrar com uma faixa bem impactante, justamente para trazer essa conscientização e também trazer os homens para estarem conosco, para que eles também tomem a iniciativa de repreender que o homem que tiver se adiando a outra mulher, que estiver passando dos limites com as mãos das mulheres, por isso que o tema da nossa campanha é não, é não. Inclusive no material que a gente está distribuindo, a gente insinua isso, né? Se a mulher permitiu, segue a paquera, agora se não for, para tudo", disse Angélica Fontanari, secretária da mulher municipal.

