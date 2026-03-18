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Cultura

Carreta-palco percorre 40 cidades de MS com apresentações gratuitas a partir de segunda-feira

Projeto Circula Cultura leva teatro, dança e circo a municípios do interior até maio

18 março 2026 - 16h27Taynara Menezes

Uma carreta-palco adaptada para receber espetáculos artísticos inicia, na próxima segunda-feira (23), uma rota por 40 municípios de Mato Grosso do Sul com apresentações gratuitas de teatro, dança e circo. A ação faz parte do projeto Circula Cultura MS, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à cultura, principalmente em cidades com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com a participação de artistas sul-mato-grossenses em apresentações solo e coletivas.

A saída será de Campo Grande, com a primeira parada em Sonora, no dia 23. Na sequência, o circuito passa por Coxim (24), Alcinópolis (25), Figueirão (26), Camapuã (27) e Rio Verde de Mato Grosso (28).

O circuito segue até o dia 22 de maio, com encerramento previsto em Paraíso das Águas, após percorrer cerca de 3,5 mil quilômetros.

Realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, o projeto envolve também a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura e a Associação Flor e Espinho Teatro, responsável pela execução. A proposta é levar arte e entretenimento a diferentes públicos, promovendo o acesso cultural em diversas regiões do Estado.

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