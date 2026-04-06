Menu
Menu Busca segunda, 06 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Cultura

Casa de Cultura abre inscrições para oficina gratuita de forró e chamamé em Campo Grande

Encontros acontecem em abril, com aulas voltadas para iniciantes e público em geral

06 abril 2026 - 15h30Taynara Menezes
Serão quatro encontros, sempre às quintas-feiras, nos dias 9, 16, 23 e 30, das 16h às 18hSerão quatro encontros, sempre às quintas-feiras, nos dias 9, 16, 23 e 30, das 16h às 18h   (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para uma oficina gratuita de forró e chamamé que será realizada na Casa de Cultura, em Campo Grande, durante o mês de abril. A proposta é oferecer um momento de lazer acessível, ao mesmo tempo em que valoriza a cultura popular.

Serão quatro encontros, sempre às quintas-feiras, nos dias 9, 16, 23 e 30, das 16h às 18h. As aulas são abertas para todos os públicos, inclusive para quem nunca teve contato com a dança e quer começar do zero.

Além de aprender os passos básicos, os participantes terão a oportunidade de se soltar, se divertir e conhecer novas pessoas em um ambiente leve e descontraído, entrando no clima das tradições culturais da região.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (67) 2020-4310. Como as vagas são limitadas, é recomendado garantir participação com antecedência.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Edição de 2026
Cultura
Expôjardim começa dia 20 com shows e entrada gratuita
Cantora Bela Rabelo
Cultura
Após 18 anos, Bela Rabelo retorna a Campo Grande com novo espetáculo
Artistas provaram o churrasco pantaneiro antes do show em Campo Grande
Cultura
Guilherme & Santiago provam churrasco pantaneiro durante Festival do Peixe
Primeiro dia levou grande movimentação ao local
Cultura
Festival do Peixe começa com grande público e expectativa de show lotado na Capital
Festival do Peixe começa hoje com show gratuito de Guilherme e Santiago na Feira Central
Cultura
Festival do Peixe começa hoje com show gratuito de Guilherme e Santiago na Feira Central
O projeto prevê transformar a região em um novo polo de lazer e ecoturismo
Cultura
Obra do Parque Cachoeiras do Ceuzinho é liberada com investimento de R$ 7,2 milhões
Abril inicia com 'Super Mario Galaxy: O Filme' em cartaz no Bosque dos Ipês
Cultura
Abril inicia com 'Super Mario Galaxy: O Filme' em cartaz no Bosque dos Ipês
Nany People se apresentará em abril em Campo Grande
Cultura
Nany People apresenta monólogo sobre trajetória em Campo Grande
Além do reconhecimento artístico, a participação no projeto também reforça o papel social da arte
Cultura
House of Hands Up MS é selecionada para o Palco Giratório do Sesc
O Bioparque conquistou a certificação internacional ouro de sustentabilidade da Green Destinations
Cultura
Bioparque Pantanal completa 4 anos e se consolida como maior aquário de água doce do mundo

Mais Lidas

Chuvas fortes e temporais intensos devem atingir MS.
Clima
Já prepara o guarda-chuva: ciclone extratropical deve atingir MS e trazer temporais intensos
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Polícia
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Mulher toma dores de amiga e confusão termina com homem baleado no Alves Pereira
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Polícia
Mãe é denunciada por abandonar os filhos pequenos sem comida em Campo Grande