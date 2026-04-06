Casa de Cultura abre inscrições para oficina gratuita de forró e chamamé em Campo Grande

Estão abertas as inscrições para uma oficina gratuita de forró e chamamé que será realizada na Casa de Cultura, em Campo Grande, durante o mês de abril. A proposta é oferecer um momento de lazer acessível, ao mesmo tempo em que valoriza a cultura popular.

Serão quatro encontros, sempre às quintas-feiras, nos dias 9, 16, 23 e 30, das 16h às 18h. As aulas são abertas para todos os públicos, inclusive para quem nunca teve contato com a dança e quer começar do zero.

Além de aprender os passos básicos, os participantes terão a oportunidade de se soltar, se divertir e conhecer novas pessoas em um ambiente leve e descontraído, entrando no clima das tradições culturais da região.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (67) 2020-4310. Como as vagas são limitadas, é recomendado garantir participação com antecedência.

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