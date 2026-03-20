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Chuck Norris, lenda dos filmes em aÃ§Ã£o, morre aos 86 anos

FamÃ­lia confirma morte do ator em comunicado nas redes sociais

20 marÃ§o 2026 - 10h38Vinicius Costa
Chuck Norris estava internadoChuck Norris estava internado   (ReproduÃ§Ã£o)

O ator e artista marcial Chuck Norris morreu aos 86 anos nesta sextafeira (20), informou sua família em comunicado publicado nas redes sociais do artista.

Norris — ícone do cinema de ação e conhecido mundialmente por papéis em filmes como Missing in Action e pela série Walker, Texas Ranger — estava hospitalizado no Havaí desde o dia 18, após sofrer uma emergência médica não divulgada.

A morte foi confirmada na manhã de sexta em uma publicação no perfil oficial do ator nas redes sociais, embora a família tenha pedido respeito à privacidade neste momento e não tenha detalhado a causa.

Nascido Carlos Ray Norris em 10 de março de 1940, em Ryan, Oklahoma, nos Estados Unidos. Ele serviu na Força Aérea estadunidense entre 1959 e 1962, e depois embarcou em uma carreira de lutador profissional.

Chuck Norris construiu uma carreira marcada por grandes sucessos no cinema de ação, começando como vilão ao lado de Bruce Lee em O Voo do Dragão (1972), seguindo como protagonista em Comboio da Carga Pesada (1977), consolidando seu status de estrela com Os Bons se Vestem de Negro (1978) e mantendo a tradição de ação e artes marciais em Força Destruidora (1979) e Octagon: Escola para Assassinos (1980).

Nos anos seguintes, destacou-se em títulos como Fúria Silenciosa (1982), Vingança Forçada (1982), McQuade: O Lobo Solitário (1983), a franquia Braddock: O Super Comando/Missing in Action (1984) e o sucesso comercial Invasão U.S.A. (1985), consolidando-se como ícone do gênero e referência mundial em filmes de ação e artes marciais.

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