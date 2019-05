Cine Café apresenta “O Cavalo de Turim”, na segunda-feira

O filme “O Cavalo de Turim”, dirigido pelo diretor húngaro Bela Tarr, é a atração especial do Cine Café, na segunda-feira (13), às 19h, com entrada franca. O projeto é realizado no Museu da Imagem e do Som (MIS) da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. O longa-metragem foi escolhido pela Hungria para disputar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2012.



O filme conta a historia de um velho fazendeiro, Ohlsdorfer (Janos Derzsi) e sua filha (Erika Bok), que dividem um cotidiano dominado pela monotonia. A realidade dos dois é observada pela vista da janela e as mudanças são raras. Enquanto isso, o cavalo da família se recusa a comer e a andar. O filme é uma recriação do que teria ocorrido com o animal após ter sido salvo da tortura pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche durante uma viagem a Turim, na Itália.



O longa-metragem, feito com apenas 30 tomadas, e é o último filme de Bela Tarr e traz no elenco Erika Bok, Mikhály Kormos e Janos Derzsi, entre outros. Tem duração de duas horas e 26 minutos com a classificação livre. Foi indicado ao Urso de Ouro e ganhou o Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim, em 2011.



Cine Café



O MIS fica no Memorial da Cultura e da Cidadania, na avenida Fernando Correa da Costa, 559, Centro, no terceiro andar. Telefone: (67) 3316-9178.



O projeto Cine Café sempre oferece um café, chá, leite com chocolate e bolachinhas para os quem visita o museu, basta trazer sua caneca.

