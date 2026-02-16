Menu
Cinema brasileiro conquista dois prêmios no Spirit Awards

"O Agente Secreto" levou melhor filme internacional e Adolpho Veloso venceu em fotografia

16 fevereiro 2026 - 10h12Sarah Chaves
Diretor e elenco do longa ao receber o prêmio no  Independent Spirit AwardsDiretor e elenco do longa ao receber o prêmio no  Independent Spirit Awards   (Kevin Winter/Getty Images)

O cinema brasileiro conquistou destaque internacional neste domingo (15). “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e apontado como representante do país no Oscar, venceu o prêmio de melhor filme internacional no Spirit Awards, uma das mais relevantes premiações do cinema e da televisão independentes.

Estrelado por Wagner Moura, o longa superou na categoria produções como “Sirât”, de Oliver Laxe — premiado pelo Júri em Cannes —, além de “All That’s Left of You”, da Palestina, “On Becoming a Guinea Fowl”, da Zâmbia, e “A Poet”, da Colômbia.

O filme agora se prepara para a cerimônia do Oscar, marcada para 15 de março, na qual concorre nas categorias de melhor filme, melhor ator (Wagner Moura), melhor filme internacional e melhor elenco.

Outro brasileiro premiado na noite foi Adolpho Veloso, vencedor de melhor fotografia por “Sonhos de Trem”. Ele disputava com Alex Ashe (“Peter Hujar’s Day”), Norm Li (“Blue Sun Palace”), David J. Thompson (“Warfare”) e Nicole Hirsch Whitaker (“Dust Bunny”), na mesma categoria em que também concorre ao Oscar.

Embora não tenha sido indicado individualmente ao prêmio de atuação no Independent Spirit Awards, Wagner Moura participou da cerimônia e subiu ao palco para celebrar a conquista do longa.

 

