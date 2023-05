Clássico do cinema brasileiro será exibido no MIS de forma gratuita

Com entrada de gratuita, será exibido nesta terça-feira (30), o filme ‘O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro’ no MIS (Museu de Imagem e Som) de Mato Grosso do Sul a partir das 19h. O clássico, de 1969, tem classificação para maiores de 14 anos e dura cerca de uma hora e 1h40.

A iniciativa é uma parceria com o coletivo de cinema A Boca Filmes, FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e o MIS. Ao todo serão seis filmes exibidos no cineclube. Todos os títulos serão na temática ‘Era Uma Vez o Faroeste’.

Conhecido no exterior pela nome ‘Antônio das Mortes’, nome do protagonista da trama, o longa exibido nesta terça-feira é uma continuação de ‘Deus e o Diabo na Terra do Sol’ e mistura cordel e ópera.

Das Mortes precisa eliminar um novo cangaceiro da região, mas no caminho encontra diversos jagunços e coronéis e se vê cara a cara com o povo do sertão e com as dificuldades enfrentadas pelos sertanejos. A partir daí ele passa a ter nova perspectiva de vida.

Quem quiser mais informações pode ir ao Instagram @abocafilmes ou ligar no (67) 3316-9139. O MIS fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar.

