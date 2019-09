Com previsão de R$ 15 mi, edital Rumos 2019 é lançado para artistas de todo Brasil

Lançado nesta segunda-feira (02) em São Paulo, o edital Rumos 2019-2020, do Itaú Cultural, apresentou seu panorama de fomento a projetos culturais em todo Brasil. Em coletiva de imprensa, jornalistas de todo país puderam saber mais sobre o processo de escolha dos próximos projetos que terão patrocínio da instituição. A iniciativa deve movimentar e distribuir em todos os estados brasileiros mais de 15 milhões de reais em projetos de dança, teatro, cinema, memória, entre outras categorias culturais.

Em 2018, Mato Grosso do Sul teve três projetos ligados ao Rumos, sendo um deles um documentário sobre a cantora Alzira E., e dois ligados à trabalhos culturais com etnias indígenas. Este ano, segundo Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural, a ideia é que mais projetos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, sejam inscritos.

Ele afirma que paulatinamente vem crescendo o interesse de artistas desses locais, porém há muito trabalho a ser feito. "É um momento de grande mobilização, o lançamento de um novo edital. Porque é neste momento que reafirmamos alguns de nossos propósitos: a pluralidade que fazemos questão de imprimir no programa", ressaltou.

Mudanças no edital

Para tornar possível essa inscrição, o Rumos realizou uma desburocratização do processo de inscrição. Dessas mudanças, a mais significativa tem a ver com a declaração de valor máximo para inscrição de pessoa física, que deverá permanecer como tal até o final do processo, contemplada com o valor máximo de R$ 70 mil. Outra novidade é que haverá a chamada “Caravana Rumos”, que irá em cada capital brasileira levar expertise dos consultores do edital, para criar um movimento de participação mais impactante.

Em 2018, o Grupo Casa recebeu os consultores do Itaú Rumos. “Queremos produções mais amplas, e o Rumo tem sido consolidado como espaço de acolhimento, de potência em expressão artística. Não há inovação sem essa consolidação. Os gestores visitando os grupos locais oxigenam isso”, explica Aninha de Fátima, gerente de comunicação Itaú Cultural.

As inscrições serão abertas nesta terça, dia 3, pelo site e seguem até 18 de outubro. A divulgação do resultado será no dia 25 de maio de 2020. Em 22 anos de existência do programa, foram mais de 64 mil projetos inscritos, contemplando mais de 1,4 mil propostas, com trabalhos sendo vistos, apreciados, lidos por mais de 7 milhões de pessoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também