Dado e Bonfá daqui a pouco ao vivo no Bosque Expo

A banda Legião Urbana faz show em Campo Grande para comemorar o Dia dos Namorados. O evento será realizado na noite desta quarta-feira (12), no espaço para eventos do Shopping Bosque dos Ipês, o Bosque Expo, com capacidade para 6 mil pessoas.

Os integrantes da banda, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá e o eterno baixista do Barão Vermelho, Rodrigo Santos, farão uma apresentação que entrará para a história dos shows já realizados na capital.

Marcos Barão, organizador do show, afirmou que o evento vem com uma homenagem ao roqueiro Sérgio Augusto Bustamante, o Serguei, que morreu no início deste mês (7). “Recebi a notícia muito triste que o Serguei morreu, um ícone do rock no Brasil. Vamos homenageá-lo no show, grande mestre do rock. Apesar de tudo, era um cara de quem todos gostavam”, destacou, ao relembrar a amizade de 35 anos com o roqueiro.

Show

O evento esta noite será no espaço de eventos anexo ao Shopping Bosque dos Ipês, Bosque Expo, com capacidade para 6 mil pessoas, em ambiente climatizado, seguro e com estacionamento. Os portões serão abertos para a entrada do público a partir das 21h.

Saiba Mais Geral Integrantes da Legião Urbana fazem show comemorando 30 anos da banda

