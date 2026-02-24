Menu
Cultura

Documentário resgata legado fotográfico de Roberto Higa em Campo Grande

Com 30 minutos, a obra revisita a trajetória do repórter fotográfico e sua contribuição para a memória histórica do Estado

24 fevereiro 2026 - 08h38Luiz Vinicius
Higa terá documentário sobre sua história no EstadoHiga terá documentário sobre sua história no Estado   (Divulgação)

Campo Grande estreia, na próxima quinta-feira (26), o documentário “A Campo Grande de Roberto Higa”, obra que resgata a trajetória de um dos principais nomes da fotografia em Mato Grosso do Sul. Com 30 minutos de duração, o filme revisita a relação do repórter fotográfico com a capital, da chegada de sua família japonesa ao Estado às décadas de registros que acompanharam a transformação urbana e social da cidade.

Quando iniciou a carreira, Campo Grande tinha cerca de 100 mil habitantes. Hoje, próxima de 1 milhão, a capital teve sua expansão documentada pelas lentes de Higa, que registrou obras estruturantes, paisagens em formação e personagens que marcaram a história local.

Dirigido por Israel Miranda e Marineti Pinheiro, o documentário adota uma abordagem intimista e destaca o papel de Higa como um dos maiores memorialistas visuais do Estado. Segundo a direção, o fotógrafo construiu o mais amplo acervo imagético sul-mato-grossense, com registros que vão de autoridades e eventos de projeção nacional a comunidades periféricas, povos indígenas e trabalhadores anônimos.

Ao longo da carreira, Higa acompanhou governadores, prefeitos e equipes técnicas em agendas oficiais e sobrevoos para registrar a expansão urbana, consolidando-se como cronista visual do desenvolvimento regional.

As gravações ocorreram em locais simbólicos da trajetória do fotógrafo, como o Bar do Zé, a Praça Ary Coelho, além de sua residência e do museu particular onde mantém o acervo.

A produção enfrentou ajustes no cronograma após o diagnóstico de câncer na garganta do fotógrafo e o tratamento de quimioterapia. Em sessão antecipada para familiares, Higa assistiu ao filme e se emocionou. O documentário foi viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e da Prefeitura de Campo Grande.

