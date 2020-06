É hoje! Ação solidária “Tamojunto” troca alimentos por chopp

A 8ª edição da tradicional feijoada beneficente de Campo Grande do Instituto “Tamojunto” é neste sábado (6) e fará troca de alimentos por Chopp. Este ano o lema da iniciativa será “Fazer o bem, sem olhar a quem”.

O evento acontece das 9h às 16h, nos Altos da Avenida Afonso Pena, em frente ao Parque das Nações Indígenas. Já por volta das 11h, a ação tinha arrecadado em torno de 7 toneladas e meia de alimentos e filas enormes de carros se formamam longo da avenida.

Segundo Carlos Alberto de Assis, um dos organizadores do evento, a meta mudou e agora a meta é de arrecadar 20 mil toneladas de alimentos.

Devido a pandemia do novo coronavírus, este ano o evento será realizado em um formato diferente. Para envolver o campo-grandense nesta grande rede de solidariedade, a Cervejaria Bamboa doou 10 mil litros de Chopp que serão trocados por alimentos não perecíveis

A ação funcionará no esquema de drive-thru, com uma estrutura de 10 postos de troca montada no Altos da Avenida Afonso Pena, em frente ao Parque das Nações Indígenas, segundo a presidente do instituto, Pollyana Renovatto.

Ainda conforme a organização, não haverá contato entre as pessoas e a ideia é evitar aglomerações. Ao entregar os alimentos, os participantes receberão fichas correspondentes ao peso do que foi doado e poderão retirar a mesma quantidade em litros de Chopp que virá envazado em garrafas pet de 2 litros.

Quem quiser participar, deverá ir ao local em seu veículo ou moto para entregar um mínimo de 2 kg de alimentos e receber 2 litros de Chopp da marca Moema, fabricado pela cervejaria. É importante ressaltar que o limite será de 10 litros da bebida por veículo.

A ação deverá envolver voluntários do instituto, além de técnicos da cervejaria, que vão trabalhar na coleta dos alimentos

O objetivo dos organizadores é doar à famílias carentes e instituições de apoio da capital. 30% do que for arrecadado será destinado ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) da Prefeitura de Campo Grande, que também é parceiro do Chopp Solidário.

