Cultura

Enterro dos Ossos acontece neste sábado com três bandas na Esplanada Ferroviária

Bloco Forrozeiros MS encerra oficialmente o Carnaval de rua de Campo Grande com muito forró, homenagens e entrada gratuita

18 fevereiro 2026 - 15h10Taynara Menezes

O Carnaval de rua de Campo Grande se despede neste sábado (21), com o tradicional Enterro dos Ossos do Bloco Forrozeiros MS. A partir das 17h, a Esplanada Ferroviária recebe o público para uma programação especial que mistura Carnaval e forró, reunindo diferentes gerações em clima familiar.

Em 2026, três bandas comandam a festa: Ipê de Serra, Flor de Pequi e, pela primeira vez no evento, o grupo Terra Seca, de Dourados. A edição também presta homenagem à professora e fundadora da Escola de Dança Fulô, Michele Lima, referência na formação de dançarinos e no fortalecimento do forró na Capital.

O evento integra a programação do ABC (Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande) e tem entrada gratuita.

SERVIÇO
Bloco Forrozeiros MS – Enterro dos Ossos 2026
Data: 21 de fevereiro (sábado)
Horário: a partir das 17h
Local: Esplanada Ferroviária – Rua Doutor Temístocles
Entrada gratuita

