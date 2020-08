Gusttavo Lima, Bruno e Marrone e mais artistas animam final de semana

Diversas lives ocorrem neste fim de semana sábado (29) e domingo (30) de agosto. É possível assistir à maioria delas no YouTube ou em outras redes sociais.

No sábado, Wesley Safadão se encontra com Bruno e Marrone às 20h, e os fãs de música sertaneja podem acompanhar a live da festa do Peão de Barretos, com nomes como Gusttavo Lima, Felipe Araújo, Rionegro e Solimões e Edson e Hudson.



Confira a programação completa com as principais lives do fim de semana:

Sábado (29)

Festival Sarará (Lagum, Rosa Neon, Kdu dos Anjos e mais) – 16h (YouTube)

Lauana Prado e Mara Pavanelly – 16h (YouTube)

Luan Estilizado – 16h (YouTube)

Luka – 17h (YouTube)

Live Festa do Peão de Barretos (Gusttavo Lima, Matogrosso & Mathias, Gian & Giovani e mais) – 18h (YouTube)

Zizi Possi – 19h (YouTube)

Megan Thee Stallion – 19h (Site oficial)

Wesley Safadão e Bruno e Marrone – 20h (YouTube)

Elza Soares, Seu Jorge e Agnes Nunes – 20h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

Os Paralamas do Sucesso – 20h (YouTube)

Leci Brandão – 20h (YouTube)

Banda Crazy – 20h (YouTube)

Mato Seco – 21h (YouTube)

Mariene de Castro – 21h (YouTube)

Björk – 23h (Site oficial)

Domingo (30)

DJ Marcio Fernandes – 12h (YouTube)

Mc Koringa – 14h (YouTube)

Maneva, Deko e Julies – 15h (YouTube)

Maria Cecília & Rodolfo – 15h (YouTube)

Festival de Música: (Arthur Xará, Bruna Fulô, D’Corpo Inteiro, Flavia e Sarah e mais) – 16h (YouTube)

Jussara Silveira e Luiz Brasil – 19h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

