Imigrantes venezuelanos e líderes de igreja organizam evento

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Em comemoração a Independência da Venezuela, líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias junto com 11 famílias de imigrantes venezuelanos organizaram um evento para apresentar a cultura e as comidas típicas do país vizinho nesta sexta-feira (19).

O evento acontecerá a partir das 17h na avenida Marechal Deodoro, 1735, na sede da igreja. Vão participar outros imigrantes venezuelanos acolhidos pelo grupo de voluntários "MS Acolhe", parceiro da "Fraternidade Sem Fronteiras".

A comemoração também será aberta para moradores da região que quiserem conhecer a cultura do povo venezuelano. O objetivo do evento é a oportunidade de integração entre os próprios imigrantes e deles com a comunidade local.

