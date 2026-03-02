Menu
Cultura

ImprovisaÃ§Ã£o e presenÃ§a marcam estreia de solo inÃ©dito no Teatro Aracy Balabanian

"Estudos para nÃ£o fazer a mesma coisa", de Marcus Perez, propÃµe experiÃªncia cÃªnica construÃ­da no aqui e agora

02 marÃ§o 2026 - 18h27Taynara Menezes

A cena como território do imprevisível. É com essa proposta que a artista Marcus Perez estreia, nesta quinta (05) e sexta-feira (06), às 19h30, no Teatro Aracy Balabanian, o solo “Estudos para não fazer a mesma coisa” — uma investigação cênica que atravessa dança, improvisação, performance, palavra e música.

O trabalho integra o projeto “Danças do aqui e do agora”, realizado com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande (FUNDAC), da Prefeitura Municipal de Campo Grande, via Governo Federal e Ministério da Cultura.

O solo tem direção cênica do bailarino e coreógrafo Gera Si, natural de Aquidauana (MS). Com trajetória iniciada nos anos 1980, entre a dança contemporânea e o balé clássico, ele foi um dos fundadores do grupo independente Pantanáliadança e desenvolveu um estilo experimental influenciado por Pina Bausch. Atualmente reside em Berlim, onde integra o coletivo PlaygroundberliM Crew, voltado a processos colaborativos e improvisação nas artes cênicas.

Marcus Perez é artista da cena, pesquisadora de danças populares brasileiras, professora e produtora cultural. Licenciada em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), integra o grupo de pesquisa Renda que Roda e está em circulação com os espetáculos “Guaperi” e “Cabeça de Toco”.

O encontro entre Marcus e Gera, em uma das vindas do diretor ao Brasil, deu origem à parceria e ao solo. A criação se inspira na metodologia “Ibipío”, técnica de improvisação desenvolvida por Gera, baseada na presença plena — o aqui e agora — conceito associado à comunidade amazônica Pirahã.

Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados por este link. A obra tem classificação indicativa de 14 anos e as apresentações contarão com intérprete de libras. Mais informações pelo Instagram @amarcusperez.

