InscriÃ§Ãµes abertas para aulas gratuitas de danÃ§as urbanas na Casa de Cultura

Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de danças urbanas na Casa de Cultura, em Campo Grande. As atividades começam nesta terça-feira (24) e serão realizadas no período noturno.

A iniciativa é voltada para pessoas a partir de 11 anos e não exige experiência prévia, permitindo a participação de iniciantes e também de quem já pratica dança. Durante as aulas, os participantes terão contato com fundamentos de estilos urbanos e práticas de improvisação (freestyle), além de atividades que estimulam a expressão corporal.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (67) 2020-4310. A Casa de Cultura está localizada na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Para participar, é recomendado o uso de roupas confortáveis e tênis adequados.

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