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InscriÃ§Ãµes abertas para aulas gratuitas de danÃ§as urbanas na Casa de Cultura

Atividades comeÃ§am nesta terÃ§a-feira (24), no perÃ­odo noturno, e sÃ£o abertas para participantes a partir de 11 anos

24 marÃ§o 2026 - 16h24Taynara Menezes
A iniciativa é voltada para pessoas a partir de 11 anos e não exige experiência préviaA iniciativa Ã© voltada para pessoas a partir de 11 anos e nÃ£o exige experiÃªncia prÃ©via   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o)

Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de danças urbanas na Casa de Cultura, em Campo Grande. As atividades começam nesta terça-feira (24) e serão realizadas no período noturno.

A iniciativa é voltada para pessoas a partir de 11 anos e não exige experiência prévia, permitindo a participação de iniciantes e também de quem já pratica dança. Durante as aulas, os participantes terão contato com fundamentos de estilos urbanos e práticas de improvisação (freestyle), além de atividades que estimulam a expressão corporal.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (67) 2020-4310. A Casa de Cultura está localizada na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Para participar, é recomendado o uso de roupas confortáveis e tênis adequados.

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