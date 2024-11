IV Festival Caminhos do Tango vai homenagear o poeta Manoel de Barros

A 4ª edição do Festival Caminhos do Tango foi lançada na noite desta terça-feira (12), em Campo Grande. O evento aconteceu na Casa Quintal Manoel de Barros.

Na ocasião foi apresentado os detalhes do Festival, que já integra o calendário cultural da Capital de Mato Grosso do Sul. Desta vez, o evento acontecerá entre os dias 14 e 17 de novembro, e promete reunir grandes nomes do tango. A programação conta com diversas atrações, bem como um espetáculo em homenagem ao eterno poeta Manoel de Barros.

A organizadora e idealizadora do Festival Caminhos do Tango, Camilla Marques, contou ao JD1 que esta edição buscou diversificar ainda mais a programação.

“A programação do IV Festival Caminhos do Tango foi elaborada para oferecer uma experiência abrangente, que vai além dos espetáculos e das milongas festivas. Este ano, damos uma atenção especial à vertente de capacitação e formação, proporcionando aos bailarinos a oportunidade de aprofundar o conhecimento técnico e explorar diferentes perspectivas da arte do tango. O festival busca criar um ambiente de aprendizado contínuo e troca de experiências, contribuindo para o desenvolvimento e o fortalecimento da comunidade de dança”, afirmou.

Quanto a junção do tango com o poeta, o bailarino Luciano Bastos detalhou que há pontos em comum em ambos. "O tango e a poesia de Manoel se encontram. O espetáculo quer mostrar um pouco disso, são três momentos diferentes, três poemas diferentes, mas que falam sobre a mesma coisa: encontro, amor, terra, natureza, paixão. Isso é comunicar, se expressar. Então o espetáculo vai contar um pouquinho de tudo isso", disse ele.

O lançamento do festival contou com a presença da campeã mundial de Tango Escenário Betsabet Flores. Diretora da Cia Tango de Ley, a bailarina participa assiduamente de festivais, congressos e competições de nível nacional e internacional como jurada. "É minha primeira vez em Campo Grande e estou empolgada para esse festival. Serão dias de muita dança, muita troca, tenho certeza que o público vai gostar. É uma honra participar", enfatizou.

Outra presença ilustre foi de Leandro Gómez, bailarino profissional de tango com mais de 25 anos de experiência e é uma das figuras do espetáculo Tango Passión, que percorre diversos países desde 2000. O espetáculo já foi apresentado em mais de 60 países.

Demais artistas convidados: Federico Ibanez; Juan e Liza (Los Rosales); Vanessa Jardim e Mario Sergio; Luciana Mayumi.

Confira a programação

14/11 - quinta feira

19:00 - Espetáculo Caminhos do Tango - Abertura IV Festival Caminhos do Tango;

Local: Teatro Sesc Prosa;

21:00 - Milonga da Fatinha (apenas para os inscritos no Festival Caminhos do Tango);

Local: Espaço Tangoo Vip;

15/11 - sexta feira

13:00 - 17:30 - Aulas - (Espaço Tangoo Vip);

20:00 - 21:00 - Aula Pré - milonga (Radio Clube Cidade);

21:00 - 02:00 - Milonga de Boas Vindas;

Local: Rádio Clube Cidade;

16/11 - sábado

13:00 - 17:30 - Aulas - (Espaço Tangoo Vip);

20:00 - 21:00 - Aula Pré - milonga (Radio Clube Cidade);

21:00 - 02:00 - Milonga de Gala;

Local: Rádio Clube Cidade;

17/11 - domingo

13:00 - 17:30 - Aulas (Espaço Tangoo Vip);

18:00 - Espetáculo "No Ínfimo do Abraço" - Encerramento;

Local: Teatro Allan Kardec;

19:00 - 21:30 - Café com Tango (gratuito);

Local: Espaço Tangoo Vip.

