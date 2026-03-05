Menu
Cultura

Lagum anuncia cancelamento do show em Campo Grande

Banda informou "questÃµes operacionais e contratuais"

05 marÃ§o 2026 - 17h55Luiz Vinicius

A banda Lagum anunciou na tarde desta quinta-feira, dia 5, o cancelamento do show em Campo Grande, que estava previsto para o próximo domingo, dia 8, no Centro de Eventos Gil de Camilo.

Em nota, a assessoria da banda informou que o cancelamento ocorre "por questões operacionais e contratuais alheias à vontade da produção e dos artistas". "Lamentamos o ocorrido e agradecemos a compreensão do público".

A Bilheteria Digital, que estava responsável pelas vendas dos ingressos, ficará responsável pelos procedimentos de atendimento, devolução e reembolso.

Para informações sobre ingressos e reembolso, orientamos que o público entre em contato diretamente com o suporte da plataforma responsável: [email protected].

A banda Lagum apresentaria o show que faz parte da Turnê de Verão 2026, baseado no álbum "As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo".

