Le Cirque abre as portas às crianças do projeto Bombeiros do Amanhã para uma sessão

No último sábado (29), cerca de 60 crianças e adolescentes, participantes do projeto Bombeiros do Amanhã, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), participaram de uma sessão de espetáculo do Le Cirque.

“Adorei o circo, já fui em outro, mas não era assim, esse me surpreendeu demais e estou feliz”, disse Flávia Leite, de 14 anos, que há quatro integra o projeto dos bombeiros.

A ação foi resultado da parceria do Le Cirque com o Shopping Campo Grande, que realiza ações sociais, que oportunizem, em especial crianças, a terem acesso ao entretenimento.

O projeto Bombeiros do Amanhã contempla estudantes de 9 a 16 anos, que recebem orientação pautada na hierarquia e disciplina, combate a incêndio, primeiros socorros e prevenção de acidentes domésticos.

Em curta temporada em Campo Grande, o Le Cirque volta ao Mato Grosso do Sul após uma turnê de 25 anos pela América Latina. Com mágicos, acrobatas, aramistas, ilusionistas, palhaços, Globo da Morte e Carro Transformer.

Serviço:

Horários: de segunda à sexta-feira às 20h / Sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h

Local: estacionamento do Shopping Campo Grande (Carrefour)

Meia entrada

Lateral: R$ 30

Central: R$ 40

Vip Lateral: R$ 50

Vip: a partir de R$ 60

Inteira: consultar valores na bilheteria ou site. Todos estão sujeitos a alteração.

Compra online por aqui.

