Mais de 30 mil ingressos jÃ¡ foram vendidos para show do Guns N' Roses em Campo Grande

Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o show da banda Guns N’ Roses em Campo Grande. A apresentação acontece no dia 9 de abril, no Autódromo Orlando Moura, e se aproxima da capacidade máxima do espaço, estimada em cerca de 40 mil pessoas.

A velocidade das vendas mostra a força do evento: mais de 20 mil ingressos foram vendidos na primeira hora, sinal de que Campo Grande esperava ansiosamente por um show internacional desse porte.

Liderada por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, a banda traz a turnê mundial “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”. O repertório inclui clássicos que marcaram gerações, como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City e November Rain.

A abertura do show ficará por conta da banda brasileira Raimundos, que promete aquecer o público com sucessos do rock nacional e muita energia no palco.

Com a aproximação do evento e a forte procura desde o início das vendas, a organização alerta que os ingressos restantes são limitados. As entradas seguem disponíveis online, pelo site oficial da bilheteria digital, e também no ponto de venda físico no Shopping Bosque dos Ipês, com atendimento de terça a domingo, das 14h às 20h, enquanto durarem os estoques.

Serviço:

Evento: Show Guns N’ Roses

Local: Autódromo Internacional Orlando Moura - Campo Grande/MS

Data: 09 de abril de 2026

Ingressos: bilheteria digital

Ingressos ponto físico: Bosque dos Ipês

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m