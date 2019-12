Mãos que Criam terá 4 dias de evento e show de Chicão Castro

A Feira Mãos que Criam ocorrerá dos dias 4 a 8 de dezembro no Armazém Cultural e terá shows e oficinas. De quarta à sexta-feira o evento vai das 16h às 21h, já sábado e domingo vai das 12h às 21h. Durante os quatro dias de evento, terá shows principais de Chicão Castro, Beatles Maníacos, Bethynho Show e Ana Cabral de quinta a domingo, respectivamente.

O evento reúne representantes, entre artesãos e expositores, da Associação da Praça dos Imigrantes, Pró Arte, Unearte, Sinarte, Artems, AMI, AACGMS, Artesanato Indígena da Aldeia Urbana Marçal de Souza, Incubadora, Gourmeteria Criativa, Coletivo das Mulheres Negras, Comunidade Quilombola da Tia Eva e Comunidade Quilombola da Comunidade Furnas do Dionísio.

Com caráter solidário, a festa recebe doações de brinquedos e kits de higiene, que serão encaminhados ao Fundo de Apoio a Comunidade e ao Asilo São João Bosco. Pela primeira vez haverá um espaço da beleza com esmaltação e design de sobrancelhas a preço colaborativo, funcionando todos os dias, das 17h às 21h.

A Mãos que Criam inicia sua programação cultural a partir das 17h30, com o Coral da Universidade aberta a pessoa Idosa – grupo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, depois segue com apresentação do Coro Feminino da UFMS e, finalmente, se encerra com show do músico Greg Antunes, responsável por manter viva a cultura seresteira em Campo Grande, com a produção do evento “Cardápio Seresteiro”.

De acordo com a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, o evento será especial. “A Mãos que Criam é nossa menina dos olhos. Nós esperamos que essa edição de dezembro seja boa tanto para a população quanto para os artesãos e expositores que participam desse evento desde o princípio. Um momento de boas vendas e presentes especiais”, destaca.

Workshops gratuitos

Na temática do evento, são oferecidos workshops gratuitos já no primeiro dia do evento, às 17h, com oficina de “Enfeites para árvore de Natal”, com segunda turma programada para sexta-feira no mesmo horário. Ainda no dia 4, às 19, a ministrante Valeria Cardoso Ferreira oferece a oficina de “Anjos de Natal feitos de fitas”.

Quinta e sexta-feira o público poderá aprender a como produzir guirlandas em CDs com retalhos de tecidos, em oficina ministrada por Eugênia Laura, das 18h às 20h. No dia 7 de dezembro, às 15h, será apresentado um workshop de produção de enfeite de “Papai Noel feito de garrafa pet”. Sábado e domingo, das 17h às 19h, a artesã Cybele Almeida ensina a produzir um “Presépio em Biscuit”.

