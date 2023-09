Márcio de Camillo e Geraldo Espíndola lançam 'A Terra e uma Canção' em Corumbá

Uma parceria, até então, inédita entre Márcio de Camillo e Geraldo Espíndola resultou na música “A Terra e uma Canção” que será lançada o sábado (23), às 20h no Moinho Cultural, em Corumbá. o Show ainda conta com participação da OCAMP e da Cia de Dança do Pantanal

“A Terra e Uma Canção é uma forma do ser humano prestar atenção na linguagem da natureza”, definiu Márcio de Camillo sobre a canção que será lançada oficialmente durante o show. Ele ainda explica como foi o processo criativo por trás da canção “Eu olho o compositor como um poeta. Eu sou um artista que sempre estou dialogando poesia, musiquei Crianceiras, do Manoel de Barros. E, nesse trabalho, sou eu como poeta. Estamos lançando na Primavera, pois é a fase do renascimento. A mensagem é de renovação e de que estamos iniciando um novo ciclo”, detalha.

Geraldo Espíndola conta que a ideia de fazer uma parceria com Márcio de Camillo era antiga e, neste ano, se tornou realidade. “Coincidiu este ano ele me mandar essa letra. Segundo ele, conhecida como a Arte Poética, as ‘Décimas de Camões’. São 10 versos numa parte e 10 versos na outra. Consegui construir a melodia para aquela letra dele. Esse resultado temos trabalhado legal. Acho que ficou uma boa canção, dedicada a esse planeta tão agredido por todos nós. O planeta está em evolução o tempo inteiro”, relembra.

O show, intitulado ‘Música Poética', enfatiza o trabalho dos dois compositores conterrâneos, compositores da moderna música sul-mato-grossense. No show, serão interpretadas 14 canções, incluindo grandes sucessos, como ‘Me Deixar Levar’, ‘Quiquio’, ‘É necessário’ e ‘Vida Cigana’, por exemplo. A OCAMP vai participar de todas as canções.

SERVIÇO

Show Música Poética

Quando: 23 de setembro, às 20h

Local: Moinho Cultural

Valor: Entrada gratuita

