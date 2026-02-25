MIS reabre em Campo Grande com homenagem a Rachid Waqued

A reabertura do MIS – Museu da Imagem e do Som, acontece oficialmwnte nesta quinta-feira (25) em Campo Grande com o retorno da exposição “Fotografia e Memória”, uma homenagem ao fotógrafo Rachid Waqued, reconhecido como um dos principais documentaristas da história sul-mato-grossense.

A mostra celebra a trajetória e a contribuição do artista para a preservação da memória e da identidade cultural do Estado.

A reabertura ocorre em convergência ao compromisso do Governo do Estado com a democratização do acesso à cultura, a formação de público e o incentivo à produção regional.

A cerimônia contará com a presença de autoridades estaduais, gestores culturais, artistas, produtores do setor audiovisual e convidados.

SERVIÇO

Evento: Reabertura do MIS e abertura da exposição “Fotografia e Memória”

Data: 26 de fevereiro de 2026 (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Museu da Imagem e do Som – MIS

(Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – 3º andar)

