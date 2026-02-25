MIS reabre em Campo Grande com homenagem a Rachid Waqued

A reabertura do MIS – Museu da Imagem e do Som, acontece oficialmwnte nesta quinta-feira (25) em Campo Grande com o retorno da exposição “Fotografia e Memória”, uma homenagem ao fotógrafo Rachid Waqued, reconhecido como um dos principais documentaristas da história sul-mato-grossense.
A mostra celebra a trajetória e a contribuição do artista para a preservação da memória e da identidade cultural do Estado.
A reabertura ocorre em convergência ao compromisso do Governo do Estado com a democratização do acesso à cultura, a formação de público e o incentivo à produção regional.
A cerimônia contará com a presença de autoridades estaduais, gestores culturais, artistas, produtores do setor audiovisual e convidados.
SERVIÇO
Evento: Reabertura do MIS e abertura da exposição “Fotografia e Memória”
Data: 26 de fevereiro de 2026 (quinta-feira)
Horário: 19h
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS
(Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – 3º andar)