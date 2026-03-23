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Mostra reÃºne imagens e histÃ³rias de proteÃ§Ã£o ao Pantanal em Campo Grande

ExposiÃ§Ã£o reÃºne fotos do bioma e relatos de brigadistas e comunidades

23 marÃ§o 2026 - 17h22Vinicius Costa
Obras estarão a mostra na UFMSObras estarÃ£o a mostra na UFMS   (DivulgaÃ§Ã£o)

A exposição “Pantanal: Paisagens e vida em movimento” foi aberta nesta segunda-feira (23) na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, reunindo imagens do bioma e relatos de quem atua na sua preservação. A mostra é gratuita e segue até quinta-feira (27), das 8h às 18h, como parte da programação da COP15 POP.

Com 20 quadros, a exposição apresenta registros sobre restauração ambiental, modos de vida das populações pantaneiras e o trabalho de brigadistas, incluindo integrantes do Território Indígena Kadiwéu e do Alto Pantanal. A iniciativa é organizada pela Wetlands International Brasil e pela Mupan – Mulheres em Ação no Pantanal.

Além das paisagens, a proposta destaca o papel das comunidades locais na proteção do bioma. Segundo a organização, a ideia é dar visibilidade a quem vive e atua diretamente no território, conciliando a preservação ambiental com o cotidiano das populações pantaneiras.

Durante a abertura, também foi lançado um minidocumentário sobre o uso adequado do fogo no Pantanal, abordando o manejo como estratégia de prevenção e controle. A produção reúne relatos de moradores, lideranças e pesquisadores que acompanham a dinâmica ambiental da região.

A exposição integra a agenda da COP15 POP, que segue até o dia 28 de março com atividades científicas, culturais e ambientais. Além da visitação, o público pode participar do sorteio de uma das telas expostas, conforme orientações disponíveis no local.

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