Nany People apresenta espetáculo em celebração aos 50 anos de carreira na Capital

A atriz e humorista Nany People sobe ao palco do Palácio Popular da Cultura, em Campo Grande, no dia 11 de abril de 2026, às 20h, com o espetáculo “Ser mulher não é para qualquer um”. A apresentação integra a comemoração pelos 50 anos de carreira da artista.

A montagem propõe uma retrospectiva de sua trajetória, reunindo histórias pessoais, momentos marcantes e reflexões construídas ao longo de décadas. Com texto de Flávio Queiroz e direção artística de Marcos Guimarães, o espetáculo combina humor, música e imagens, inspirado na biografia da artista.

Conhecida pela irreverência e pela forma direta de tratar temas como identidade e comportamento, Nany utiliza o palco para compartilhar experiências que dialogam com o público de diferentes gerações. O espetáculo também revisita fases importantes de sua carreira, incluindo a consolidação profissional em São Paulo e a presença na televisão.

Com classificação livre, a apresentação busca proporcionar uma noite de humor e emoção, reforçando a conexão da artista com o público.

Serviço

Data: 11 de abril de 2026

Horário: 20h

Local: Palácio Popular da Cultura

Ingressos: a partir de R$45

Vendas: Sympla

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