Cultura

Novo espaço cultural Cult oferece aulas a partir de R$ 25 na região norte da Capital

Teatro, dança, circo e esportes para todas as idades no bairro Coronel Antonino

28 fevereiro 2026 - 14h33Taynara Menezes
Fachada do espaço no bairro Coronel AntoninoFachada do espaço no bairro Coronel Antonino   (Foto: Divulgação)

O Cult – Espaço Cultural para Todos será inaugurado neste sábado (28) em Campo Grande, no bairro Coronel Antonino, oferecendo aulas de teatro, dança, circo e esportes para crianças, jovens, adultos e idosos, com valores a partir de R$ 25.

Segundo o presidente do projeto, Diego Aydos, o novo espaço amplia atividades antes restritas a palhaçaria e teatro: “Agora conseguimos ter um centro cultural no coração da comunidade”. As aulas começam na segunda-feira (2) e 80 pessoas já se inscreveram, com expectativa de atender 200 alunos em cursos e 500 nos demais projetos.

O professor José Roberto Brasil ministrará aulas de circo para alunos a partir de 12 anos, incluindo acrobacias coletivas, perna de pau e malabares, com espetáculo ao final do semestre. Já o professor Tasso Flores Soares (Kiko) conduzirá artes marciais, como jiu-jitsu, boxing executivo e defesa pessoal, com foco na autodefesa feminina.

O espaço mantém cursos de teatro e palhaçaria da Associação Um Lugar Para Todos, que já forma alunos para o projeto Doutores do Reino e para a trupe de teatro Trupe do Reino, com apresentações em escolas e shoppings do Estado. Para a coordenadora cultural Laís Fernanda Romero, as aulas de teatro infantil ajudam no desenvolvimento: “As crianças aprendem a se expressar, trabalhar em grupo e organizar pensamentos, despertando a criatividade”.

Serviço:

Inauguração: sábado (28), às 17h

Endereço: Rua Santo Ângelo, nº 212, Coronel Antonino

Valores: R$ 25 a R$ 100, com tabela social e aulas gratuitas

Contato: (67) 9 9889-1340 | Instagram: @cult.oficial

