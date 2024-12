Pelo amor de Deus! Jorge e Mateus são confirmados na 85º Expogrande

A Dut’s Entretenimento anunciou nesta terça-feira (31), em um último “presentinho” para 2024, que para a alegria de muitos campo-grandenses, a atração misteriosa da 85º Expogrande é a dupla Jorge e Mateus.

No início de dezembro houve o lançamento da 85ª edição da exposição, que contou com presença da Dut's, que deu vários ‘spoilers’ para as apresentações do próximo ano, mas deixou no ar o mistério sobre o artista, ou neste caso artistas, que se apresentariam em 11 de abril.

Com indicações ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja e premiações como o Prêmio Multishow de Música Brasileira, a dupla se apresenta em Campo Grande nos palcos do Parque de Exposições Laucídio Coelho, encerrando a última sexta-feira da Expogrande com chave de ouro.

Vale lembrar que esse é um dos últimos shows da dupla antes de sua pausa na carreira, que ocorre logo após a turnê agendada para abril do próximo ano.

Confira o vídeo de anúncio:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também