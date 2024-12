Pen Clube lança coletânea com contos, crônicas e poemas nesta quinta

Na noite desta quinta-feira (19), o Pen Clube no Centro-Oeste lançará uma coletânea de contos, crônicas e poemas, uma obra coletiva, elaborada por 23 escritores.

O lançamento será às 18h na Cafeteria Doce Lembrança, localizada na Rua Dom Aquino, nº 2055, no Centro de Campo Grande.

O livro, produzido pela Vida Produções, foi escrito por: Delasnieve Daspet (presidente da Pen Clube no Centro-Oeste), Benedicto Arthur de Figueiredo Neto (diretor-executivo), Ana Lúcia Gaborim, Carol Lee Dutra, Douglas Calvis Crelis, Erika Rando Arctan, Ewerton Carvalho, Geraldo Vicente Martins, Ilda Maria Costa Brasil, Isabel Fiorese, Ledir Marques Pedrosa, Luciana Rondon Travessia, Mara Calvis, Marcos Estevão dos Santos Moura, Marilena Reis, Marlei Sigrist, Marta do Carmo Tanques, Max Lázaro Trindade Nantes, Nelson Vieira, Sagramor Farias, Warderson F. Fonseca, Wantuyr Tartari e Yrama Barbosa.

"É um sonho realizado com muito empenho e amor pela literatura, e que a editora Vida Produções acreditou na nossa ideia e todos juntos tivemos desejo, coragem e capacidade para realizar", disse Benedicto.

Segundo ele, a obra nasceu pelo fato de Mato Grosso do Sul ser um "celeiro de ideias" e pelo Centro-Oeste ser uma referência na literatura nacional.

Sobre o Pen Clube

O Pen existe como rede há mais de 100 anos. Fundado no dia 2 de abril de 1936, na cidade do Rio de Janeiro, destina-se a congregar escritores e profissionais da palavra do país com vistas a estimular a criação literária, a educação artística, a concepção universalista dos bens da cultura e a defender a liberdade de expressão.

