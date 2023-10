Projeto Diálogo: Edição 'Primavera' acontece na próxima quinta na Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) realiza no próxima quinta-feira (19), às 17h, mais uma edição do Projeto Diálogo. Desta vez será a edição “Primavera” e o tema é “SBNs – Soluções Baseadas na Natureza”. O evento, que acontece dentro do Circuito Urbano 2023, será transmitido via Youtube, pelo canal do @onuhabitatbrasil.

O projeto Diálogos acontece durante as quatro estações do ano e consiste em um espaço para exposição e discussão de diferentes temáticas que envolvem o meio ambiente com objetivo de promover o diálogo sobre os temas e o acesso ao conhecimento.

“Estamos felizes de Campo Grande poder participar de projetos tão incríveis quanto o Circuito Urbano 2023 e o Acelerador de Soluções Baseadas na Natureza do WRI, além de poder dialogar e obter conhecimento com profissionais de tão alto gabarito”, pontua a Diretora de Planejamento e Monitoramento da Planurb, Mariana Massud.

Os palestrantes serão a Diretora de Planejamento de Monitoramento da Planurb, Mariana Massud; o Secretário do Clima da Cidade de Niterói/RJ, Luciano Paez; e o Paisagista Ecológico Especialista em SBN, Pierre-André Martin.

Serviço

Data: quinta-feira (19)

Horário: 17h

Como assistir: Virtualmente pelo Youtube, pelo Canal do @onuhabitatbrasil.

Deixe seu Comentário

Leia Também