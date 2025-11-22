Menu
Menu Busca sábado, 22 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Cultura

Rock, arte e teatro movimentam o sábado em Campo Grande

Programação inclui shows, ação sustentável, teatro e festas que movimentam vários pontos da Capital

22 novembro 2025 - 08h12Taynara Menezes
Blues Bar comemora 30 anos da casa com homenagens a grandes nomes do rockBlues Bar comemora 30 anos da casa com homenagens a grandes nomes do rock   (Foto: Divulgação)

O sábado em Campo Grande chega cheio de opções para todos os estilos, trazendo desde rock nostálgico e festivais culturais até teatro infantil e ações ambientais. A cidade se enche de música, arte e celebração, oferecendo programas para quem quer curtir a tarde ou estender a noite.

SÁBADO 

Seattle Legacy – O Irlandês Pub - O Irlandês inicia a tarde com uma viagem ao grunge e ao rock dos anos 90 e 2000. Clássicos da cena de Seattle e hits que moldaram o estilo movimentam a casa.
Horário: 17h
Local: Rua Oceano Atlântico, 115 – Chácara Cachoeira
Entrada: R$ 25

Ação Recicle Arte Urbana – Vila Nhanhá - O festival promove uma ação ambiental que une arte e sustentabilidade. Quem levar latas de spray vazias das marcas Colorgin ou Arte Urbana pode trocar por brindes, reforçando o descarte consciente dentro da comunidade.
Horário: A partir das 13h
Local: ONG Núcleo Humanitário da Vila Nhanhá – Rua do Comércio, 149
Entrada: Gratuita

Tributo Queen & Bon Jovi – SunsetGrowlerStation - A noite no Sunset é dedicada aos gigantes do rock. A banda On The Road assume o palco com tributo a Queen e Bon Jovi, com abertura de Roger Simmons.
Horário: A partir das 18h
Local: SunsetGrowlerStation
Entrada: Não informada

Miralonso – Tereza Gastrobar - O Tereza recebe show da banda Miralonso, animando o começo da noite com repertório variado e clima descontraído.
Horário: 18h
Local: Av. Manoel da Costa Lima, 895
Entrada: Gratuita

Sãos e Sóbrios – 30 anos no Blues Bar - A banda celebra três décadas de estrada com um especial repleto de clássicos de Paralamas, Skank, Tim Maia e Maná. Leca Harper e A Cozinha Cabeluda fazem a abertura.
Horário: 20h
Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186
Entrada: R$ 30

Peter Pan no Cerrado – Teatro Allan Kardec - A montagem apresenta uma releitura regional do clássico infantil, incorporando referências do Cerrado e elementos culturais de Mato Grosso do Sul.
Horário: 20h
Local: Av. América, 653 – Vila Planalto
Entrada: R$ 30

Afrogueto – Ponto Bar - A noite no Ponto Bar reúne Afropaty, LadyAfroo e Samba do Gueto, criando uma pista marcada por identidade, representatividade e muita dança.
Horário: Entrada free até 22h
Local: Rua Temístocles, 103 – Esplanada Ferroviária
Entrada: Após 22h, R$ 10
 

DOMINGO

Pontokê – Ponto Bar - O domingo termina com o karaokê mais divertido da cidade. Gaga Funkeira comanda o microfone e garante humor e irreverência enquanto o público canta seus hits favoritos.
Horário: 20h
Local: Ponto Bar – Rua Temístocles, 103 – Esplanada Ferroviária
Entrada: Gratuita

DJ Set Vinil Bolaxão – Capivas - A programação da tarde no Capivas aposta no clima vintage com seleção musical direto do vinil. Ideal para quem gosta de repertório variado e atmosfera retrô.
Horário: A partir das 19h
Local: Capivas
Entrada: Gratuita

Baile da Consciência Negra – A House of Skill promove um ball dedicado à cultura negra de Mato Grosso do Sul. A noite reúne dança, moda, performance e afirmação política, com presença de figuras nacionais da ballroom. Um evento que celebra resistência, memória e orgulho das identidades pretas e queer.
Horário: A partir das 18h
Local: Salão de Festas do Rádio Club
Entrada: Gratuita

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jota Trio apresenta show dedicado ao legado de Tom Jobim, misturando jazz e bossa nova em clima intimista
Cultura
Tributo a Tom Jobim, Baile da Consciência Negra e rock alternativo agitam o fim de semana
Pedro Gois amava o que fazia, que era pintar e construir obras
Cultura
Morre artista plástico Pedro Gois, escultor do 'O Beijo' no Lago do Amor
Comidas típicas
Economia
Cesta de Natal deve ficar 4,53% mais cara em 2025, aponta prévia do IPC-Fipe
Antes da festa começar, os motociclistas se reúnem no Road House Old Sheep, no bairro Tiradentes, às 10h, para um passeio panorâmico pelas avenidas da cidade
Cultura
Pantanal Moto Weekend acontece neste sábado com entrada gratuita e arrecadação de alimentos
Dance Fest no Armazém Cultural (2022)
Cultura
Após dois anos, Dance Fest volta no próximo fim de semana em Campo Grande
Festival do Japão, shows sertanejos e programação natalina embalam fim de semana
Cultura
Festival do Japão, shows sertanejos e programação natalina embalam fim de semana
Max Henrique faz sucesso com a música 'Atordoado'
Cultura
Campo-grandense atinge top 10 de músicas usadas em reels no Instagram
Evento é reconhecido como a principal mostra de dança contemporânea de Mato Grosso do Sul
Cultura
Campo Grande será palco da 5ª edição do Cerrado Abierto com danças contemporâneas
Novas oficinas estão previstas para aprofundar o processo criativo do espetáculo
Cultura
Ariane Nogueira apresenta espetáculo de dança gratuito na Capital
O que começou com simples fotos de momentos fofos nas redes sociais, um gato dormindo na biblioteca, outro se espreguiçando no gramado, virou uma ferramenta de transformação
Cidade
Atração na universidade, gatinhos da UFMS procuram um lar cheio de amor

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta