Cultura

Sesc retoma atividades nesta quinta com shows e espetáculos em Campo Grande

Programação do Sesc Teatro Prosa ocorre de 26 a 28 de fevereiro, com música, dança e atração infantil gratuitas

23 fevereiro 2026 - 16h38Taynara Menezes
Evento acontece no teatro do SescEvento acontece no teatro do Sesc   (Foto: Sesc)

O Sesc MS retoma as atividades em 2026, com três dias de programação no Sesc Teatro Prosa, entre 26 e 28 de fevereiro. A abertura acontece na quinta-feira (26), às 19h, com o show “40 Tons”, do cantor e compositor sul-mato-grossense Jerry Espíndola. O trabalho marca o 12º álbum da trajetória do artista, entre discos solos e coletivos, e celebra 43 anos de carreira. 

Na sexta-feira (27), também às 19h, o palco recebe o espetáculo “Estado Fantasma II”, da Cia de Dança do Pantanal, de Corumbá. A montagem é inspirada nos Xapiris, espíritos que dançam e revelam forças invisíveis da floresta. Em cena, os corpos transitam entre destruição e renascimento, propondo uma reflexão sobre a relação entre humanidade e natureza por meio de uma coreografia que une potência física e sensibilidade.

Encerrando a programação, no sábado (28), às 16h, o teatro recebe o público infantil com o espetáculo “O Colecionador de Brincadeiras”, da Trupe Teatro de Brincar. A apresentação nasce do encontro de Edu Brincante com as mestras Lydia Hortélio e Lucilene Silva e leva ao palco cantigas, histórias e personagens das infâncias brasileiras, valorizando o brincar, a memória afetiva e a participação das famílias.

Os três espetáculos têm classificação livre e os ingressos gratuitos estão disponíveis no Sympla.

