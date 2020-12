Som da Concha terá Banda Haiwanna em sua última live do ano

A banda Haiwanna encerra as apresentações do projeto Som da Concha - Lives 2020 promovido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), o show de rock acontece nesse sábado (5), às 19h, e será transmitido ao vivo pelo canal: www.youtube.com/fundacaodeculturamsoficial

O show será totalmente autoral e trará canções dos cds demo “Valisere” e “Herrar é umano” e também em primeira mão as músicas que estarão no ep “Contradições”. A banda Haiwanna é composta por Hugo Carneiro (vocal), Diegomar Ciaparini (guitarra), Danilo Lopes (baixo) e Maykon Skudeller (bateria).

Criada em junho de 1997, a banda Haiwanna surgiu com influência das grandes bandas do rock nacional brasileiro dos anos 80 (Legião Urbana, Barão vermelho, Titãs, Nenhum de Nós, dentre outras).

A banda já dividiu o palco com vários artistas de renome nacional e internacional como Ira!, Capital Inicial, Nenhum de Nós, Engenheiros do Hawaii, Caetano Veloso, Plebe Rude, Nx Zero, Maria Gadu e Wander Wildner.

Já realizaram apresentações nas cidades de Dourados, Corumbá, Naviraí, Eldorado, Paranaíba, Coxim, Corguinho, Corumbá, Ponta Porã, Rio Verde, Aquidauana, Três Lagoas aqui em Mato Grosso do Sul e fora do estado em Rondonópolis e Cuiabá no Mato Grosso e em Londrina e Guarapuava no Paraná.

Em sua discografia lançou o cd-demo “Valisere” em 2001. Músicas como “Super Herói”, “De Volta ao Passado” e “Valisere” tocaram nas principais rádios do estado. Em 2011 a banda lançou o cd “Herrar é Umano” que vendeu duas mil cópias. As Músicas “Anjo” e “Era Uma Vez” tocam nas rádios de Campo Grande e no norte do Paraná.

Som da Concha – O projeto criado em 2008 pela Fundação de Cultura proporciona shows aos finais de semana com entrada franca na Concha Acústica Helena Meirelles, que fica no Parque das Nações Indígenas. O projeto valoriza e difunde a produção musical sul-mato-grossense, selecionando músicos instrumentistas ou cantores solos, bandas ou grupos musicais residentes em Mato Grosso do Sul.

Serviço – Devido a pandemia do Covid-19, a edição 2020 do projeto acontece por meio de lives pelo www.youtube.com/fundacaodeculturamsoficial.

Deixe seu Comentário

Leia Também