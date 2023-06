Tapete de Corpus Christi terá 1,5 mil metros e show com banda católica na Capital

A Arquidiocese de Campo Grande divulgou a programação do feriado de Corpus Christi, que acontece nesta quinta-feira (8). Entre os destaques, além da tradicional procissão sobre os tapetes confeccionados pelas igrejas católicas, que este ano terá 1,5 mil metros, também haverá um grande show com a banda católica Missionário Shalom.

Esperando cerca de 30 mil fiéis, a grade prevê o início dos trabalhos de confecção dos tapetes às 07h. Este ano, eles serão montados na Avenida Afonso Pena, no trecho entre as ruas Padre João Crippa e 14 de Julho, e também na Rua 14 de Julho, entre a Avenida Afonso Pena e Avenida Fernando Corrêa da Costa.

Ainda durante a manhã, enquanto os católicos decoram os tapetes coloridos, usando materiais recicláveis e orgânicos, o Santíssimo Sacramento irá percorrer os hospitais públicos e particulares da Cidade, para levar a comunhão até aqueles que estão impossibilitados de ir à igreja.

A expectativa é que os tapetes sejam finalizados por volta das 14h, tendo em vista que às 15h todos participem da Santa Missa, que será celebrada na Praça do Rádio. Após a celebração, será a vez da procissão, às 17h, terminando com show da banda Missionário Shalom em um palco montado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, às 18h.

As atividades do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo, popularmente chamada de Corpus Christi ou de Corpus Domini, é uma celebração ao corpo e o sangue de Jesus Cristo, honrando sua morte e ressurreição. A data é feriado no Brasil e em vários países católicos, e é considerada um dos eventos mais importantes do calendário cristão.

