Unidos da Vila Carvalho homenageia os 50 anos da comunidade em desfile

Foi lá em 1969 que a história da Unidos da Vila Carvalho teve início. O saudoso Felipe Duque (Felipão), que fazia parte da única escola de samba da capital a Acadêmicos do Samba teve a ideia de formar a sua própria escola. Foram muitas conversas com o primo, na época presidente da Acadêmicos do Samba, até Felipão decidir.

Nos três primeiros anos de vida, a Unidos da Vila Carvalho teve as cores da bandeira do Paraguai: vermelho, azul e branco; isso devido ao alto número de imigrantes paraguaios moradores do bairro e que faziam parte da escola.

Após a morte de Felipão, José Carlos de Carvalho assumiu a presidência onde permanece até os dias atuais. O presidente de 76 anos, está há 47 à frente da escola que passou por diversas mudanças, inclusive as cores, que passaram a ser verde e branca após a sua posse.

Wlauber de Carvalho, filho de José Carlos e um dos responsáveis pelo andamento da escola contou um pouco da história da Vila ao JD1 Notícias. “Meu pai sempre foi apaixonado pela Mangueira do Rio de Janeiro, e por isso, também mudou as cores da escola quando assumiu”.

Nesses 50 anos de história a Unidos da Vila Carvalho já ganhou mais de 20 desfiles em Campo Grande, entre o grupo de acesso e o grupo especial. A bateria é uma das melhores do estado e desde 1998 a equipe viaja até o Rio de Janeiro para participar de palestras e utilizar de ideias do estado mais sambistas do Brasil em Campo Grande.

Wlauber explicou que o aniversário da Unidos da Vila Carvalho será no dia 15 de outubro, e o samba enredo da escola fará a homenagem a escola e a comunidade em março ao desfilar. “Nós escolhemos esse tema como uma forma de homenagear mesmo a comunidade, as personalidades que fizeram história na Vila e do próprio bairro, pois, isso faz parte da nossa cultura. Todos da comunidade participam da escola de alguma maneira”.

Para sobreviver a crise, a diretoria da escola promove no decorrer do ano, festas e premiações para arrecadar valores e contribuir com a confecção de carros e fantasias.

Para Wlauber a escola é uma empresa, e todos os integrantes trabalharam com muito amor, para que este ano, a Vila Carvalho vença o desfile. Em 2018 a escola Deixa Falar levou o título e a Vila ficou em segundo lugar.

“Eu acho que todas as escolas entram na pista buscando o título. Esse ano nós vamos desfilar para ganhar, com muita alegria, fazendo o trabalho com muito amor, até porque este ano o tema conta a história da comunidade, da escola e nós estamos nos preparando há um ano”, explicou Wlauber que também desejou boa sorte as outras oito concorrentes que desfilam em grupo único esse ano.

Deixe seu Comentário

Leia Também