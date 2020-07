Almir Sater promove Live Pantaneiros do Bem

O grupo solidário, Pantaneiros do Bem, promoverá no próximo domingo às 13h, uma Live que homenageará grandes nomes da música sertaneja, como o cantor e compositor de música caipira, Almir Sater. O artista chegou a gravar um vídeo que promove o evento que tem o objetivo de arrecadar donativos que serão destinados a pessoas carentes.

O evento online terá a participação de artistas de Campo Grande, entre grupos, duplas e artistas solo da música sertaneja.

Serviço: O evento acontecerá nas redes sociais do Pantaneiros do Bem, no próximo domingo, às 13h.

