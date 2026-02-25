Menu
Cultura

Vitinho Park se despede com ingressos a R$ 35 e cinema traz clássicos infantis no Bosque

Entre as estreias estão "Pânico 7" e "Zootopia 2", além de diversão no parque para toda a família

25 fevereiro 2026 - 16h35Taynara Menezes    atualizado em 25/02/2026 às 16h36
Vitinho Park é uma das atrações disponíveis Vitinho Park é uma das atrações disponíveis   (Foto: Divulgação )

O Vitinho Park, instalado no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, se aproxima de sua despedida em Campo Grande com ingressos a R$ 35, enquanto o cinema do shopping traz novas estreias e clássicos infantis que agradam crianças e adultos.

O parque itinerante funciona até 22 de março, oferecendo entretenimento para toda a família. Os visitantes podem garantir o passaporte promocional para brincar à vontade por R$ 35 na compra antecipada pelo site vitinhopark.com.br.

O funcionamento do parque é:

Segunda e sexta: 19h às 22h

Sábado e domingo: 14h às 18h e 18h às 22h

É a última chance de aproveitar todas as atrações e garantir momentos de diversão antes do encerramento da temporada em Campo Grande.

Cinema do Bosque recebe estreias e mantém clássicos infantis

A partir desta quinta-feira (26), o cinema apresenta novos títulos que prometem agradar diferentes públicos, como:

  • Pânico 7
  • AURORA: What Happened To The Earth?
  • Cara de Um, Focinho de Outro
  • Manual Prático da Vingança Lucrativa

Além das novidades, continuam em cartaz filmes já consagrados pelo público, incluindo Zootopia 2, Destruição Final 2, O Morro dos Ventos Uivantes e A Empregada, garantindo opções para toda a família.

Entre estreias e clássicos, o fim de semana no Shopping Bosque dos Ipês oferece entretenimento completo, unindo a adrenalina das atrações do Vitinho Park à magia das telonas.

