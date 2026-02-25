Vitinho Park se despede com ingressos a R$ 35 e cinema traz clássicos infantis no Bosque

O Vitinho Park, instalado no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, se aproxima de sua despedida em Campo Grande com ingressos a R$ 35, enquanto o cinema do shopping traz novas estreias e clássicos infantis que agradam crianças e adultos.

O parque itinerante funciona até 22 de março, oferecendo entretenimento para toda a família. Os visitantes podem garantir o passaporte promocional para brincar à vontade por R$ 35 na compra antecipada pelo site vitinhopark.com.br.

O funcionamento do parque é:

Segunda e sexta: 19h às 22h

Sábado e domingo: 14h às 18h e 18h às 22h

É a última chance de aproveitar todas as atrações e garantir momentos de diversão antes do encerramento da temporada em Campo Grande.

Cinema do Bosque recebe estreias e mantém clássicos infantis

A partir desta quinta-feira (26), o cinema apresenta novos títulos que prometem agradar diferentes públicos, como:

Pânico 7

AURORA: What Happened To The Earth?

Cara de Um, Focinho de Outro

Manual Prático da Vingança Lucrativa

Além das novidades, continuam em cartaz filmes já consagrados pelo público, incluindo Zootopia 2, Destruição Final 2, O Morro dos Ventos Uivantes e A Empregada, garantindo opções para toda a família.

Entre estreias e clássicos, o fim de semana no Shopping Bosque dos Ipês oferece entretenimento completo, unindo a adrenalina das atrações do Vitinho Park à magia das telonas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também