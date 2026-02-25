Vitinho Park se despede com ingressos a R$ 35 e cinema traz clássicos infantis no Bosque

O Vitinho Park, instalado no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, se aproxima de sua despedida em Campo Grande com ingressos a R$ 35, enquanto o cinema do shopping traz novas estreias e clássicos infantis que agradam crianças e adultos.
O parque itinerante funciona até 22 de março, oferecendo entretenimento para toda a família. Os visitantes podem garantir o passaporte promocional para brincar à vontade por R$ 35 na compra antecipada pelo site vitinhopark.com.br.
O funcionamento do parque é:
Segunda e sexta: 19h às 22h
Sábado e domingo: 14h às 18h e 18h às 22h
É a última chance de aproveitar todas as atrações e garantir momentos de diversão antes do encerramento da temporada em Campo Grande.
Cinema do Bosque recebe estreias e mantém clássicos infantis
A partir desta quinta-feira (26), o cinema apresenta novos títulos que prometem agradar diferentes públicos, como:
- Pânico 7
- AURORA: What Happened To The Earth?
- Cara de Um, Focinho de Outro
- Manual Prático da Vingança Lucrativa
Além das novidades, continuam em cartaz filmes já consagrados pelo público, incluindo Zootopia 2, Destruição Final 2, O Morro dos Ventos Uivantes e A Empregada, garantindo opções para toda a família.
Entre estreias e clássicos, o fim de semana no Shopping Bosque dos Ipês oferece entretenimento completo, unindo a adrenalina das atrações do Vitinho Park à magia das telonas.