Alunos do Sesi irão revitalizar rodoviária através do Minecraft

Saiba Mais Educação Escola do Sesi ensina sobre alimentação saudável com piquenique virtual

Um grande torneio interno entre os alunos do Ensino Médio da Escola do Sesi de Aparecida do Taboado terá como desafio utilizar a plataforma Minecraft Education para elaborar projetos de revitalização do prédio do terminal rodoviário da cidade.

O Minecraft é um dos games mais populares dos últimos tempos e permite que o jogador possa construir o que a imaginação permitir. Assim, as escolas da Rede Sesi de Ensino recorreram à versão pedagógica do jogo, desenvolvida pela Microsoft, além de incentivar um envolvimento maior dos alunos na aprendizagem, estimula elementos como a criatividade e colaboração. Esse, inclusive, é o objetivo maior do “1º Torneio de Construtores Minecraft da Escola do Sesi de Aparecida do Taboado”.

O colégio quer estimular o envolvimento dos estudantes com as tarefas escolares em uma realidade de ensino a distância, ao mesmo tempo em que vai possibilitar um maior conhecimento da realidade da cidade onde vivem, já que o cumprimento das etapas da competição envolve a necessidade de pesquisa e contextualização de informações.

“O Minecraft é um jogo que permite que o usuário explore um ambiente virtual tridimensional, em blocos, em que é possível descobrir e extrair matérias-primas, ferramentas artesanais e, com isso, construir estruturas e terraplanagens. No torneio será utilizado o modo criativo e os jogadores terão recursos ilimitados”, explicou o professor Márcio Edovilson Arcas, que é embaixador da Microsoft da Escola do Sesi de Aparecida do Taboado e elaborou o torneio.

Para que o sistema possa ser utilizado pelo aluno dentro se casa, eles deverão fazer o download do jogo por este link, instalar o jogo e criar um perfil. Em seguida, mais instruções para cumprir o desafio e as regras do torneio serão repassadas ao longo das aulas online.

A Rede de Ensino do Sesi em Mato Grosso do Sul está presente em sete cidades: Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Maracaju, Naviraí e Aparecida do Taboado. Por ser a rede de escolas vinculada à indústria, setor profundamente ligado à tecnologia, os estudantes precisam ter acesso ao que existe de mais moderno no mundo da educação.

Saiba Mais Educação Escola do Sesi ensina sobre alimentação saudável com piquenique virtual

Deixe seu Comentário

Leia Também