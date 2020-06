Alunos do Sesi Naviraí fazem aulas online em 3D durante a pandemia

Os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola do Sesi de Naviraí estão contando com o auxílio de vídeos em 3D para assistirem aulas no novo formato que permite que os estudantes continuem em casa em situação de pandemia de Covid-19.

A ferramenta, que já era utilizada nas aulas presenciais com óculos ativos, agora, com o apoio da XD Education, também está disponível nas aulas remotas.

Segundo a professora Andressa Brusaroso Andrade, que leciona a disciplina de Ciências, os alunos contam com novos padrões de vídeos em três dimensões, que tornam as aulas mais divertidas e interativas. “Por meio dessa nova ferramenta, estudamos o sistema solar e foi possível fazer com que os alunos interagissem e aprendessem de maneira mais divertida”, garantiu.

Para a aluna Nayara Pegoraro, os vídeos 3D fornecidos pela Escola do Sesi de Naviraí ajudam na compreensão do conteúdo. “Com o uso dessa tecnologia, o aprendizado com a aula online ficou mais interessante”, assegurou. “Acho que os vídeos 3D são uma ótima maneira de fixarmos o conteúdo proposto. Além disso, nós nos divertimos muito com esse tipo de tecnológica, pois fica tudo mais interessante”, completou a aluna Júlia Regina Ferreira.

