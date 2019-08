Ponta Porã perderá faculdade de computação por baixa procura

Após nove anos, o baixo número de alunos no curso de Ciências da Computação, bacharelado, ofertado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no Campus de Ponta Porã será encerrado no primeiro semestre de 2020.

A decisão foi tomada após várias analises e documentações que comprovaram a baixa procura pelo curso.

Após mais de três solicitações à Direção do Campus, a elaboração e envio de um estudo que indicasse ações que garantissem a sustentabilidade do curso, pela Prograd, a conclusão foi de que não e viável manter a modalidade naquele unidade da universidade.

Nos últimos anos, o curso apresenta um baixo desempenho, poucos alunos ingressantes, poucos alunos matriculados e um número muito baixo de alunos diplomados.

Ainda de acordo com o reitoria, as disciplinas exclusivas do Curso de Ciências da Computação dos últimos semestres têm número muito reduzido de estudantes, em média, menos de cinco estudantes.

Foi concluído que a não ocupação de todas as vagas no ingresso, o elevado custo aluno ano, a competição com o curso de Sistema de Informação e o elevado custo de vida da cidade torna o Curso de Ciências da Computação insustentável.

