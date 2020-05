Candidatos do Enem podem assistir à 1ª videoaula neste sábado

Os alunos previamente cadastrados no cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2020) receberão às 9h de sábado (23), nos grupos de WhatsApp e nas Redes Sociais do Facebook um link para uma vídeo aula também disponibilizada no Instagram da Subsecretaria de Políticas para a Juventude com a professora de Língua Portuguesa e Inglesa, Karol Minardes.

O encontro on-line terá o tema: “O Analfabetismo Funcional em Questão no Brasil”. A vídeoaula será transmitida pela plataforma Google Meet, um sistema que viabiliza conferências com até 250 pessoas sem a necessidade de baixar o aplicativo, basta acesso ao link disponibilizado.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as inscrições para o Enem vão até a próxima sexta-feira (22). As provas do Enem estão marcadas para 1º de novembro (linguagens, códigos e suas tecnologias; redação; ciências humanas e suas tecnologias) e 8 de novembro (ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias). Também serão previstas provas digitais, nos dias 11 e 18 de

outubro.

Para participar das Lives e vídeoaulas disponibilizadas pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude é necessário ligar no telefone (67) 3314-3577 ou acessar as redes sociais pelo Facebook e/ou Instagram .

Ministério da Educação

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou que o governo vai abrir consulta direta, por meio da internet, aos candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para decidir a data de realização das provas deste ano. Segundo ele, a consulta ocorrerá na Página do Participante em final de junho. O

